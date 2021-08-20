بورصة طوكيو عند أدنى مستوى في 2021

انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو "نيكي"، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، أي أن المؤشر تراجع إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، وذلك بفعل تراجع سهم شركة "تويوتا موتور".

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ويظهر من التداولات أن مؤشر "نيكي"، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة رائدة في اليابان، تراجع بنسبة 0.98% مقارنة بالجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر الماضي.

وجاء الانخفاض بشكل أساسي بعد قرار شركة "تويوتا موتور" خفض إنتاج السيارات في سبتمبر المقبل بنسبة 40% مقارنة بالمستوى المخطط له، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو النقص في أشباه الموصلات، فضلا عن تدهور الوضع الوبائي في جنوب شرق آسيا.

المصدر: تاس