بسبب "تويوتا" مؤشر "نيكي" الياباني يهبط إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

هبط المؤشر نيكي الياباني هبوطا حادا، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، بعد تقرير يفيد بأن شركة "تويوتا موتور" تخطط لخفض إنتاجها العالمي 40% الشهر المقبل بسبب نقص الرقائق.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير كان القشة، التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لسوق تواجه بالفعل صعوبة في التغلب على المخاوف بشأن احتمال تأخر التعافي الاقتصادي بفعل سلالة "دلتا" سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وهبط مؤشر "نيكي" 1.1 بالمئة إلى 27281.17 نقطة، لينزل إلى مستوى شهده آخر مرة في أوائل يناير 2021.

وخسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.39 بالمئة، إلى 1897.19 نقطة، مقتربا من مستواه المتدني المسجل في يوليو 2021، مع نزول سهم "تويوتا"، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، 4.4 بالمئة.

ونال تراجع أسعار النفط من أسهم شركات التجارة، فهوى سهم "ميتسوي" 6.1 بالمئة، وانخفض سهم "ماروبيني" 3.6 بالمئة.

وهبطت شركات النفط أيضا إذ تراجعت أسهم "إينوس" القابضة و"إيديمتسو كوسان" و"إنبكس" 3.5 بالمئة و2.8 بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب.

لكن أسهم مطوري الأدوية ولقاحات كوفيد-19 ارتفعت في ظل الأزمة الصحية الكبيرة بالبلاد.

المصدر: رويترز