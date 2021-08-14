تركيا تصدق على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع الأردن

صدقت تركيا، اليوم السبت، على اتفاقية تعاون تجاري أبرمتها مع الأردن في الأول من أكتوبر عام 2019.

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وأضاف بيان نشرته الصحيفة الرسمية التركية أن حكومتي البلدين تهدفان إلى تعزيز العلاقات الودية الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأكد البيان أن البلدين يلتزمان بقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، مع قوانينهما وأنظمتهما الخاصة، من أجل تسهيل وتوسيع وتنويع التجارة والأعمال التجارية، وكذلك لدعم بيئة عمل جاذبة للشركات، ويتخذان كل الإجراءات اللازمة وفقا لذلك.

كما أشار البيان إلى أن تركيا والأردن يهدفان إلى تطوير التعاون بينهما في 16 مجالا محددا في الاتفاقية.

المصدر: "الأناضول"