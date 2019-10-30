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الأردن الأول عربيا في "سهولة الحصول على القروض"

مال وأعمال

الأردن الأول عربيا في
Sputnik
"سهولة الحصول على القروض".. الأردن في الصدارة
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تبوأ الأردن مركزا متقدما عالميا في معيار "سهولة حصول الشركات على القروض"، الوارد في تقرير أعده البنك الدولي لتقييم المناخ الاستثماري في 190 دولة.

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وأظهر التقرير، أن الأردن جاء في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا، من حيث "سهولة حصول الشركات على القروض".

وبذلك يكون الأردن قد تقدم على اقتصادات عربية كبيرة مثل الإمارات والسعودية ومصر، فحسب تصنيف دول العالم في إطار هذا المعيار جاءت الإمارات في المركز الـ48، والسعودية في المركز الـ80.

جدير بالذكر أن مصر تقدمت على السعودية 13 مركزا في هذا التنصيف، وفي ما يلي جدول ترتيب الدول العربية حسب هذا المعيار:

الأردن الأول عربيا في

وبالإضافة لسهولة الحصول على القروض يتم التصنيف بناء على معايير أخرى بينها سهولة بداية العمل التجاري، والتعامل مع تصاريح البناء، وتسجيل الممتلكات، ومدى تيسير دفع الضرائب.

وقال تقرير البنك الدولي إن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا في مجال ممارسة أنشطة الأعمال على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

المصدر: RT

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