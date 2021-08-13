صافي أرباح عملاق الماس الروسي يرتفع بمقدار 16.3 مرة في النصف الأول من العام

قالت شركة "الروسا"، إن صافي أرباحها ارتفع وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بنهاية النصف الأول من عام 2021 بمقدار 16.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة، في بيانها، أن أرباحها خلال هذه الفترة بلغت 54.2 مليار روبل، ما يقارب 850 مليون دولار.

وزادت أرباح "الروسا"، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بمقدار 2.6 مرة - ما يصل إلى 79 مليار روبل.

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وزادت الإيرادات بمقدار 2.5 مرة وبلغت 184.4 مليار روبل. وبلغ مقدار التدفق النقدي الحر لدى الشركة، في الفترة من يناير إلى يونيو- 64.7 مليار روبل.

وفي الربع الثاني كان يساوي 12 مليار روبل. وارتفع صافي ربح الشركة في الربع الثاني بنسبة 26٪ مقارنة بالربع السابق، و بمقدار 115 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 30.2 مليار روبل.

ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 389 مرة من حيث القيمة السنوية - ووصلت إلى 45.5 مليار روبل.

وتعتبر هذه الشركة، واحدة من أكبر ثلاث شركات تعدين الماس في العالم ، وتبلغ حصتها 25 ٪ من الإنتاج العالمي. وتقوم الشركة بالإنتاج في جمهورية ساخا (ياقوتيا) ومقاطعة أرخانجيلسك. والمساهمون في الشركة هم الدولة الروسية ممثلة الوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات (33.02٪)، جمهورية ياقوتيا - 25٪ ، وكذلك مناطق هذه الجمهورية - 8٪، وهناك ما يقرب من 34٪ من الأسهم في التداول الحر.

المصدر: تاس