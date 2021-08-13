الربح الصافي لـ"غازبروم" الروسية خلال نصف عام حوالي 10 مليارات دولار

قالت "غازبروم"، إنه وفقا لنتائج يناير - يونيو 2021، حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 718.31 مليار روبل أي حوالي 9.8 مليار دولار، وذلك حسب معايير المحاسبة الروسية.

وذكر تقرير الشركة، أن "غاز بروم"، تحملت في نفس الفترة من العام الماضي، خسارة بلغت 253.87 مليار روبل.

ووفقا للتقرير، زادت إيرادات "غازبروم" في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 46.2٪ لتصل إلى 2.754 تريليون روبل.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة بمقدار 2.17 مرة إلى 1.405 تريليون روبل، وبلغت أرباحها قبل الضرائب 823.42 مليار روبل. مقابل خسارة 334.62 مليار روبل. في يناير – يونيو من عام 2020.

المصدر: تاس