المركزي الروسي يحدد موقفه من عملة "البيتكوين"

حذر النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي سيرغي شفيتسوف، من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون عند شراء أو الاستثمار في عملة "البيتكوين".

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وخلال مقابلة صحفية وصف المسؤول الروسي الاستثمار في العملة الرقمية "بالمأساة الكبيرة"، وقال: "عندما نشاهد المواطنين يستثمرون في أدوات بديلة، التي نسميها هرم ماليا (مخطط للنصب والاحتيال) مثل البيتكوين دون تقييم المخاطر فهذا يعد مأساة كبيرة".

وأشار إلى حقيقة أن الكثيرين ليسوا على دراية بأساسيات سوق رأس المال وطمعا "بالربحية المجنونة" يستثمرون في العملات المشفرة.

وحذرت العديد من البنوك المركزية في العالم والخبراء من الاستثمار في العملات الرقمية، كونها لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية.

المصدر: نوفوستي