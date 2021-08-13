وزير السياحة والآثار المصري: زيادة الرحلات السياحية الروسية إلى مصر قريبا ولا سقف للأعداد الجديدة

اعتبر وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، أن عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية تعد خطوة مهمة بالنسبة لقطاع السياحة المصري.

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وفي مقابلة مع RT، قال الوزير المصري، إن روسيا تربعت على عرش الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لسنوات، ففي العامين 2015 و2016 تخطى عدد السياح الروس 3 ملايين شخص.

وأضاف، أن السياح الروس كانوا يمثلون أكثر من 50% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، في إشارة إلى أهمية السائح الروسي بالنسبة لقطاع السياحة المصري.

ولفت إلى أن مصر والسائح الروسي انتظروا قرار استئناف رحلات الطيران مع المنتجعات المصرية لسنوات، وأعرب العناني عن ثقته بأن عدد السياح الروس الذين سيقصدون مصر في الفترة المقبلة سيشهد ارتفاعا.

وتوقع الوزير أن يتم قريبا استئناف الرحلات "شارتر" بين روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد السياح. ويأتي ذلك بعد أن تم قبل أيام استئناف الرحلات المنتظمة بين روسيا والمنتجعين.

وزير السياحة المصري: سنطلق منتجا سياحيا جديدا سيجذب السائح الروسي

وكشف الوزير المصري عن خطة لإطلاق منتج سياحي جديد، معربا عن ثقته بأنه سيجذب السائح الروسي، وقال: "سنربط شرم الشيخ بالطيران مع الأقصر وبأسعار منخفضة، كما سيتم ربط الغردقة بأسوان وأبو سمبل، وبذلك سيتمكن السائح الروسي ليس فقط زيارة الشواطئ بل سيستطيع أن يرى وادي الملوك والكرنك والأقصر وأسوان".

وفي إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري، قال وزير السياحة المصري، إنه "تم إصدار قرار بالتنسيق مع الفنادق المصرية بوضع حد أدنى للأسعار بالفنادق اعتبارا من 1 نوفمبر القادم وهو 28 دولار للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ5 نجوم ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق".

وقرار وضع أحد أدنى للأسعار في الفنادق المصرية تم اتخاذه في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه انطلاقا من شهر نوفمبر القادم.

حينها قالت وزارة السياحة المصرية إن القرار اتخذ في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها الفنادق.

يذكر أنه قبل أيام تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة، في مؤشر على عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع دام مدة 6 سنوات.

المصدر: RT