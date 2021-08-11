مصر تطرح أذون خزانة خارجية لسد عجز الموازنة

أعلن البنك المركز المصري أن البلاد ستبيع أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو، وذلك لسد عجز الموازنة.

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وطرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، مضيفا عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 6 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، والطرح الثاني بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

المصدر: "الشروق" + "رويترز"