هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن هاكرز سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية بعد اختراقهم بروتوكول "بولى نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.

وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولى نيتوورك" على "تويتر" أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق.

وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليون من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءا من المبلغ الرقمي المسروق تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة، مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.

المصدر: "بلومبيرغ"