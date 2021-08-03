مصر.. 7 أشياء لن يفعلها المصريون في العملات الجديدة

رصدت وسائل الإعلام المصرية 7 أشياء لن يستطيع المصريون فعلها في العملات الجديدة، بعد طرحها.

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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، اعتاد كثيرون على لصق العملات الورقية بـ"السلوتيب" حال تمزقها، ولكن ذلك الأمر أصبح مستحيلا في العملة البلاستيكية الجديدة، بسبب كونها مصنوعة من مادة البوليمر، التي تشبه مادة البلاستيك التي تصنع منها المواسير الصحية.

بالإضافة إلى ذلك كثيرا ما نجد كتابات متعددة على العملات الورقية، سواء إهداءات أو عبارات تذكارية أخرى، ولكن ذلك الأمر سيختفي تماما في العملة البلاستيكية الجديدة، فلن يتمكن أحد من الكتابة عليها على الإطلاق بسبب كونها من «البلاستيك - البوليمر».

وقد يلجأ الآلاف إلى «كرمشة» العملة الورقية أو وضعها بشكل غير متناسق في المحفظة أو الحقائب أو حتى جيوب الملابس، ولكن مع العملة البلاستيكية الجديدة، لن يتمكن كثيرون من فعل ذلك بسبب مادتها القوية، ولكن يمكن طيها بشكل متناسق فقط.

وينسى كثيرون العملات الورقية في جيوب ملابسهم، ثم يضعونها بعد ذلك دون قصد داخل الغسالة، ما يؤدي إلى تلف العملة أو اهترائها تماما، أما في العملة البلاستيكية الجديدة فستكون آمنة تماما مع المياه ولن تتأثر، «مش هتبوظ في الغسيل».

ومن بين الأشياء التي لن يتمكن المصريون من فعلها هو "كوي" النقود البلاستيكية الجديدة، مثلما اعتادوا على فعل ذلك مع النقود الورقية، ما سيؤدي إلى تلفها تماما.

أحد الأشياء التي لن يتمكن المصريون من فعلها مع العملة البلاستيكية الجديدة، هي "بل إصبع اليد لعدها" مثلما اعتادوا مع العملات الورقية المتداولة، بسبب سطحها الأملس.

ولن يكون المصريون في حاجة لاستبدال العملات البلاستيكية بأخرى جديدة من البنك المركزي، مثلما اعتادوا مع العملات الورقية الحالية التي تهتريء مع الوقت، وذلك بسبب مادتها المتينة.

المصدر: الوطن