الشواغر الأعلى أجرا في روسيا

قال تصنيف وضعه موقع Rabota.ru، إنه يتم عرض أعلى الرواتب في أغسطس في روسيا، لشواغر رئيس شركة لإنتاج المعدات الحرارية، ولأطباء زراعة الأسنان.

وهناك رواتب شهرية عالية لمنصب المهندسين في مجال تصميم ماسنجر للشركات.

وذكر التصنيف، أن الراتب الشهري المعروض على رئيس شركة لإنتاج المعدات الحرارية يصل إلى 600 ألف روبل. ويجب أن يتمتع هذا الشخص بخبرة عملية في منصب مماثل لمدة 3 سنوات على الأقل في شركة تضم أكثر من 300 موظف، وخبرة في أتمتة العمليات التجارية وتنظيمها، وكذلك مهارات إدارية والقدرة على العمل في البرامج المكتبية و برنامج المحاسبة 1C.

ويعرض رب العمل على طبيب زراعة الأسنان، ما يصل إلى 400 ألف روبل شهريا، ويجب عليه أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

أما المهندس بالاختصاص المذكور أعلاه، فيمكنه الحصول على راتب شهري مقداره 275 ألف روبل - بشرط أن تكون لديه خبرة سنة على الأقل من العمل في نفس المنصب.

المصدر: نوفوستي