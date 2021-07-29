تقرير: روسيا بصدد كسر هيمنة إسرائيل وتركيا على سوق الدرونات العالمي

كشف تقرير لموقع "ريبورتير" عن ميزات الدرونات الهجومية الروسية وتوقع مستقبلا مشرقا لروسيا في هذه السوق وأن تشكل منافسا قويا لنظيراتها التركية والإسرائيلية.

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حتى الوقت القريب كانت إسرائيل وتركيا تعتبران دولتين رائدتين بلا منازع في مجال صناعة الطائرات "الدرون" الهجومية ذات الحجم الصغير والمتوسط، لكن بعد معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران بات واضحا أنه سيتعين على إسرائيل وتركيا قريبا منافسة روسيا في هذا المجال.

في الماضي قدمت روسيا طائرتي "درون" للتصدير فقط وهما "أوريون" و"غيليوس – إر إل دي"، وكلا الطائرتين مخصصتان للاستطلاع، إلا روسيا في معرض "ماكس" هذا العام قدمت 3 طائران "درون" هجومية مخصصة للتصدير.

والحديث يجري عن الطائرات "ألتيوس - أو" و"رعد" و"أوريون – إي"، وهذه الطائرات عرضت في معرض "ماكس 2021" الذي جرى في وقت سابق من الشهر الجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وطائرة "أوريون – إي" تتفوق بخصائصها بشكل كبير على الطائرة التركية الشهيرة "بيراقدار" وثمن الطائرة الروسية أقل ثمن من منافستها التركية، حيث يبلغ ثمن "أوريون – إي" نحو 2.7 مليون دولار.

كذلك الدرون الروسي "ألتيوس - أو" يتفوق على الطائرات بدون الطيار التركية، ووفقا لخبراء فإن فعالية "ألتيوس - أو" أعلى بنحو 1.4 مرة من "بيراقدار". وتم تزويد طائرة "ألتيوس - أو" بتقنية الذكاء الاصطناعي ما يسمح لها بتنفيذ مناورات معقدة، بما في ذلك اختيار الهدف والأسلحة للهجوم.

كما تتمتع الطائرة الروسية "رعد" بميزات عالية، حيث تصل سرعتها إلى 1000 كم في الساعة، وتقدر على حمل حمولة تصل إلى 2 طن.

وعن الميزات التنافسية للطائرات الروسية، لفت التقرير إلى أن الدرونات الروسية تتمتع بسعر أقل بكثير مقارنة بمنافساتها التركية والإسرائيلية، ويعني ذلك أن روسيا ستصبح منافسا قويا في سوق الدرونات الهجومية.

المصدر: "ريبورتير"