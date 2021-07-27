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روسيا.. القطاع المصرفي يسجل أرباحا قياسية

مال وأعمال

روسيا.. القطاع المصرفي يسجل أرباحا قياسية
Sputnik
صورة تعبيرية
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حققت البنوك الروسية في النصف الأول من 2021 أرباحا قياسية، وبلغت الأرباح 1.2 تريليون روبل (16.2 مليار دولار)، وذلك في ظل زيادة الإقبال على القروض العقارية.

وتعادل الأرباح التي تم تحقيقها في النصف الأول من هذا العام ضعفي نتيجة العام الماضي خلال نفس الفترة (630 مليار روبل)، وجاء ذلك وفقا لتقرير صدر عن البنك المركزي الروسي.

وأشار المركزي الروسي إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أرباح القطاع المصرفي في روسيا في 2021 نحو تريليوني روبل روسي، مقابل 1.5 - 1.7 تريليون روبل تم تسجيلها في 2020.

وعن السبب في ارتفاع الأرباح، لفت المركزي الروسي إلى 3 أسباب وهي: تراجع الفائدة على الودائع المصرفية، وزيادة الإقبال على القروض العقارية، وزيادة أسعار الخدمات لقطاع الأعمال.

المصدر: إنترفاكس

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