رحلات طيران سياحية إسرائيلية مباشرة إلى مدينة مراكش المغربية

تبدأ شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال" و"يسرإير" اليوم الأحد، أولى الرحلات السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية.

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وقال مسؤولون مغاربة إنه بالإضافة إلى هاتين الشركتين ستبدأ شركة إسرائيلية ثالثة، وهي "أركيا" رحلاتها إلى المغرب في الرابع من أغسطس المقبل.

وستربط هذه الرحلات مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى "جذب 38000 سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12000 سائح إسرائيلي مع نهاية 2021"

ويطمح المغرب إلى جلب 200 ألف سائح إسرائيلي إلى منتجعاته بحلول 2022.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي في العاشر من ديسمبر الماضي أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000.

المصدر: "i24news"