بوتين: المستقبل للطائرات بدون طيار ولتطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الطيران

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهم مسارات صناعة الطيران في المستقبل، وقال إن المستقبل هو للطائرات بدون طيار ولتطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الطائرات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

كذلك أكد بوتين أن روسيا منفتحة على التعاون في مجال الجو والفضاء والحفاظ على أمن الطيران.

وانطلقت فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مطار جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم غد (21 يوليو 2021).

يتبع..