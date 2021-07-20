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انطلاق فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" في ضواحي موسكو

مال وأعمال

انطلاق فعاليات معرض الطيران الدولي
Sputnik
صورة تعبيرية
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انطلقت اليوم الثلاثاء في ضواحي العاصمة الروسية موسكو فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية فعالة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

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وينعقد المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مطار جوكوفسكي ابتداء من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه انطلاقا من يوم الغد (21 يوليو 2021).

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح فعاليات المعرض. وتشارك في المعرض هذا العام شركات من شركات من بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا والهند والصين وهولندا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة، إلى جانب كبرى الشركات الروسية الناشطة في مجال صناعة الطيران.

ومن أبرز الشركات الدولية المشاركة في المعرض شركة الطيران الأمريكية "بوينغ" وشركة الطيران الفرنسية "إيرباص".

ويعد المعرض حدثا دوليا مهما في عالم الطيران، حيث يتم عرض أحدث ما تم التوصل إليه في صناعة الطيران الروسية والعالمية.

ومن المتوقع أن يجذب اهتمام المشاركين 3 نماذج من الطائرات الروسية الواعدة، وهي النسخة المعدة للتصدير من المقاتلة Su-57E، ومقاتلة جديدة من الجيل الخامس ذات محرك واحد والمخصصة للتصدير أيضا، وفي القطاع المدني سيتم عرض طائرة الركاب الروسية الحديثة MC-21 المزودة بمحرك من الجيل الجديد PD-14.

المصدر: RT

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