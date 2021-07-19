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"نوفوستي": روسيا ترفض تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

مال وأعمال

Sputnik Kirill Kalinnikov
طائرتان في مطار "دوموديدوفو" بضواحي موسكو
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رفضت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي طلبات شركات الطيران الروسية تسيير رحلاتها إلى منتجعات مصر، دون أن تكشف عن سبب الرفض.

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وحسب القرار الصادر عن الوكالة، قدمت 10 شركات سابقا طلبات لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، هي "روسيا" و"خطوط أورال الجوية" و"ياقوتيا" و"أزيموت" و"إرآيرو" وNordwind Airlines وAzur Air وS7 وiFly وNordStar.

وتشمل قائمة الطلبات المرفوضة 97 رحلة تربط مطارات رئيسية وإقليمية روسية بالمنتجعات المصرية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية قبل أيام أن القرار النهائي لاستئناف رحلات الطيران إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوص اللازمة.

المصدر: "نوفوستي"

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