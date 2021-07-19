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صحيفة: الحكومة البريطانية تستعد لخصخصة قطاع الكهرباء

مال وأعمال

صحيفة: الحكومة البريطانية تستعد لخصخصة قطاع الكهرباء
Reuters Phil Noble
خطوط الطاقة الكهرباية في بريطانيا
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أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن الحكومة تستعد لتجريد "الشبكة الوطنية البريطانية للكهرباء" من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الطاقة الكهربائية في البلاد، لصالح هيئة مستقلة جديدة.

وقالت الصحيفة إن "الحكومة تعمل على خطط لتجريد الشبكة الوطنية (National Grid) من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الكهرباء في البلاد لصالح هيئة مستقلة جديدة".

وأضافت أن "وزارة الطاقة تخطط للإعلان عن مناقصة لإطلاق "نظام تشغيل مستقبلي" قادر على إدارة قطاع الكهرباء، إلى جانب خطط لإطار حوكمة جديد لأنظمة الطاقة".

المصدر: "رويترز"

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