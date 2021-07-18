تزامنا مع عيد الأضحى .. ولي عهد أبو ظبي يصدر أمرا يشمل حزمة منافع سكنية

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني إمارة أبو ظبي لعام 2021، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى.

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وشملت حزمة المنافع السكنية صرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وبحسب المكتب الإعلامي "تقدر قيمة حزمة المنافع السكنية الثانية التي تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، 1.1 مليار درهم ويستفيد منها 803 مواطنين، وبلغت 3.31 مليار درهم منذ بداية العام 2021، ما يجسد حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين".

ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد، محمد بن زايد يأمر بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني إمارة أبوظبي لعام 2021، والتي شملت صرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية. pic.twitter.com/kvhTckBiqH — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 18, 2021

المصدر: الإمارات اليوم+تويتر