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مصدر بـ"أوبك+": كبار المنتجين بالمجموعة يتوصلون لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر

مال وأعمال

مصدر بـ
Reuters
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قال مصدر بـ"أوبك+" اليوم الأحد، إن كبار المنتجين بالمجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.

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وأضاف المصدر أن منظمة "أوبك+" ستعقد اجتماعا عن بعد في وقت لاحق من اليوم.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أكدت في وقت سابق أن "أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر يوليو" مشيرة إلى أن "المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار".

المصدر: رويترز

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