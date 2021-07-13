 
مباشر

وكالة الطاقة الدولية: مأزق "أوبك+" يهدد بحرب أسعار في ظل ارتفاع الطلب

مال وأعمال

وكالة الطاقة الدولية: مأزق
Reuters Christian Hartmann
مضخة نفط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtfe

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن "أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر يوليو".

إقرأ المزيد
"رويترز": روسيا تحاول التوسط بين السعودية والإمارات لإنقاذ اتفاق "أوبك+"

وأشارت الوكالة إلى أن "المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار في الوقت الذي تطلق فيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفاعا على طلب الخام".

ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن "احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيدا، يهدد لأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا