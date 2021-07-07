"رويترز": روسيا تحاول التوسط بين السعودية والإمارات لإنقاذ اتفاق "أوبك+"

أكدت وكالة "رويترز" أن روسيا تسعى لتسوية الخلاف بين السعودية والإمارات، لإبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة في إطار تحالف "أوبك+".

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن ثلاثة مصادر في "أوبك+" قولها إن روسيا التي تدعم زيادة الإنتاج "تعمل الآن وراء الكواليس لإجلاس الرياض وأبو ظبي إلى طاولة الحوار والتوصل لاتفاق" بهذا الشأن.

وأشارت "رويترز" في هذا الصدد إلى علاقات سياسية واقتصادية راسخة تربط روسيا بالسعودية والإمارات.

وفي ما لم تحدد "أوبك" وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم القادم، قال أحد مصادر الوكالة: "لدينا وقت للتوصل إلى قرار ويحدونا الأمل في أن نجتمع الأسبوع القادم وسيتم إبرام اتفاق".

ولفت مصادر أخرى إلى أن الكويت تعمل أيضا على تسوية الخلافات التي برزت مؤخرا بين السعودية والإمارات.

كما قال مصدران مختلفان في "أوبك" للوكالة إنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين الدول المنتجة للنفط حتى الآن واقتراح موعد جديد للاجتماع.

المصدر: "رويترز"