المالية السعودية تصرف 19 مليار دولار من مطالبات القطاع الخاص

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها أنهت إجراءات صرف أكثر من 19.46 مليار دولار من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، خلال النصف الأول من عام 2021.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر "منصة اعتماد الإلكترونية"، حيث تمكن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية "المملكة 2030".

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال حتى عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى حتى 2030.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

المصدر: "رويترز" + "العربية"