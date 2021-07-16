"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف الكويت الائتماني

أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" يوم الجمعة خفضها تصنيف الكويت الائتماني إلى "+A".

وأفادت "ستاندرد أند بورز" بأن التخفيض جاء بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، بالإضافة إلى النظرة المستقبلة التي ما زالت سلبية.

وكان مصدر حكومي كويتي رفيع المستوى كشف أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020 - 2021 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار حسب البيانات الأولية التي أعدتها وزارة المالية.

وتوقع المصدر الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليار دينار لفترة الـ11 شهرا الأولى من العام 2020 - 2021 المنتهية شهر مارس 2021.

المصدر: وكالات