لبنان.. ارتفاع سعر الدولار 4 آلاف ليرة بأقل من 24 ساعة

سجل سعر صرف الدولار الجمعة، ارتفاعا قياسيا جديدا عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ليرتفع قرابة 4 آلاف ليرة بأقل من 24 ساعة، متجاوزا بذلك 23 ألف ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر صرف الدولار ارتفع أمس عقب اعتذار الحريري من 19 ألفا صباحا إلى 20 ألفا، في ارتفاع قياسي، يأتي في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية تصاعدت أمس الخميس مع اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، توقع أمس في تصريح تلفزيوني عبر قناةmtv ، أن يصل سعر الدولار إلى 30 ألف ليرة، معتبرا أن ذلك "جنون".

المصدر: النشرة+ mtv





