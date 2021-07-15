مباحثات أردنية عراقية حول النفط والكهرباء

يجري وفد مشترك من الحكومة الأردنية خلال زيارته إلى العراق، اليوم الخميس، مباحثات لها علاقة بملف الطاقة والنفط والكهرباء.

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والوفد الذي تترأسه وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، يضم أيضا مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في الوزارة حسن الحياري والسفير الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي،.

وسيبحث الوفد الأردني مع الوزراء والمسؤولين العراقيين مخرجات القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية التي عقدت في بغداد في يونيو الماضي.

ومن أبرز المشاريع بين البلدين الربط الكهربائي وأنبوب نقل النفط من البصرة إلى العقبة، إضافة إلى استيراد النفط العراقي الخام.

ووقعت حكومتا الأردن والعراق في سبتمبر 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، حسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وفي ديسمبر 2020 أكد الأردن أنه سيكون جاهزا لتزويد العراق بالكهرباء في 2022.

وأعلن الأردن في وقت سابق عن الاتفاق على تطوير التعاون مع العراق في مجال الطيران والنقل البحري، إضافة إلى الاتفاق بأن يكون ميناء العقبة محطة لتصدير النفط العراقي.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي زارت بغداد، الاثنين الماضي، يرافقها وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص بهدف متابعة تنفيذ المخرجات الاقتصادية للقمة الثلاثية.



المصدر: مواقع إخبارية أردنية