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سلطنة عمان تطرح 3 مناطق امتياز بترولية بداية أغسطس

مال وأعمال

سلطنة عمان تطرح 3 مناطق امتياز بترولية بداية أغسطس
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 ذكرت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، اليوم الأربعاء، أن السلطنة تعتزم طرح ثلاث مناطق امتياز بترولية في مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأضافت على "تويتر" أن المناطق التي ستطرحها السلطنة، وهي ليست عضوا في أوبك، هي المناطق 23 و38 و66.

المصدر: تويتر

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