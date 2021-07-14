سلطنة عمان تطرح 3 مناطق امتياز بترولية بداية أغسطس
ذكرت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، اليوم الأربعاء، أن السلطنة تعتزم طرح ثلاث مناطق امتياز بترولية في مطلع شهر أغسطس المقبل.
وأضافت على "تويتر" أن المناطق التي ستطرحها السلطنة، وهي ليست عضوا في أوبك، هي المناطق 23 و38 و66.
تعلن وزارة الطاقة والمعادن عن البدء بطرح وتسويق مناطق الامتياز البترولية للعام ٢٠٢١ وفقا للبيانات التالية— وزارة الطاقة والمعادن - سلطنة عمان (@Mog_Oman) July 14, 2021
الحدث: جولة طرح وتسويق مناطق الامتياز البترولية للعام 2021
تاريخ البدء: بداية أغسطس 2021
المناطق المطروحة: 23و 38 و66
يتبع..
The Ministry of Energy and Minerals announces offering and marketing petroleum concession areas for the year 2021, According to the following data:— وزارة الطاقة والمعادن - سلطنة عمان (@Mog_Oman) July 14, 2021
Event: 2021 Oman Bid Round
Starting Date: Early August 2021
Blocks offered : 23, 38 and 66 pic.twitter.com/OizbOPBOVl
المصدر: تويتر