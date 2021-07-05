وزير الطاقة السعودي: أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا من أي دولة
أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أنه "لولا قيادة المملكة لما تحسنت السوق النفطية"، موضحا "أن التوافق موجود بين دول "أوبك+" ما عدا دولة واحدة".
وفي تصريح متلفز قال عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة، فلماذا سكتت عنها سابقا".
وأكمل: "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد..أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما، ولم أشهد طلبا مماثلا"، مشددا على أن "السعودية تعد أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".
وأردف وزير الطاقة: "أمثل دولة متوازنة، تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+".
وعن الاجتماع القادم، أوضح قائلا: "لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب".
المصدر: "سبق"