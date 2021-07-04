مصر.. الأمن يضبط طنا من أحجار خام الذهب

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن أسوان، طنا من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب، خلال مداهمة لمتهمين بالتنقيب عن الذهب.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارا يفيد بشن حملة في مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب، وتم ضبط متهم أثناء قيادته سيارة محمل عليها 20 جوال من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى طن.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط 3 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية، وكمية من نبات "البانغو" المخدر تزن كيلوغرامين.

المصدر: "اليوم السابع"