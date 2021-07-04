الكويت تلغي مشروع محطتي الغاز الجوراسي 6 و7 بقيمة مليار دولار

قالت مصادر نفطية مسؤولة في الكويت إن خفض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية في شركة "نفط الكويت" دفع الشركة إلى إلغاء مشروع إنشاء محطتي الإنتاج الجوراسي رقم 6 و7.

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وكان من المزمع إنشاء المحطتين بسعة تصميمية تبلغ 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز للمحطتين بواقع 150 مليون قدم مكعبة من الغاز لكل محطة على حدة وبقيمة تقديرية تصل إلى حوالي مليار دولار للمحطتين.

وذكرت المصادر أن شركة "نفط الكويت" توجهت إلى بدائل أخرى لتطوير محطات الغاز الجوراسي الحالية لزيادة طاقتها الاستيعابية للوصول الى إجمالي القدرة الاستيعابية للوصول إلى إجمالي القدرة الاستيعابية لإنتاج الغاز الحر الى 950 مليون قدم مكعبة قياسي من حقول الغاز الجوراسي.

وشددت المصادر على أن شركة "نفط الكويت" تحرص دائما على البحث عن أفضل الخيارات الاقتصادية لمشاريعها بما يضمن تقليل التكلفة ويكفل تخفيض المصاريف.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي لمنشآت وحدات الإنتاج الجوراسية هو إنتاج ومعالجة الغاز الحر ويكون النفط الخام مصاحبا لها ونتيجة لتغير طبيعة المكامن مما أدى إلى تغير وارتفاع نسبة الغاز للنفـــط للمكامن الجوراسية والذي أدى بدوره إلى زيادة نسبة الغاز بالمقارنة مع نسبة النفط المصاحب.

المصدر: "الأنباء" الكوينية