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مسؤولة مصرية تكشف إيرادات السياحة وعدد السائحين

مال وأعمال

مسؤولة مصرية تكشف إيرادات السياحة وعدد السائحين
Reuters
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قالت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر إن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار و4 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي وبلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح.

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وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر لوكالة "رويترز": "نتوقع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي... متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولارا".

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.

وقد أغلقت مصر الفنادق في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 بالمئة من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50 بالمئة.

المصدر: رويترز

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