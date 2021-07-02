مصدر: "أوبك+" تمدد اتفاق قيود الإنتاج رغم اعتراض الإمارات

أكد مصدر في "أوبك+" أن المجموعة وافقت على طرح المزيد من النفط في السوق وتمديد اتفاق قيود الإنتاج، رغم معارضة الإمارات.

وأشار إلى أن "جميع اتفاقات (أوبك+) تتطلب الموافقة بالإجماع، ما يعني أن التطور النادر اليوم، يشير إلى أن الإمارات لا يزال بإمكانها إخراج الخطة عن مسارها"، ولم يتضح على الفور كيف سيجري العمل بالخطة الجديدة.

وأضاف: "الإمارات قالت إن التمديد كان مشروطا بمراجعة خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه".

وبموجب الاتفاق الجديد، "سترفع أوبك الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، وتمدد اتفاق الإنتاج حتى نهاية 2022".

المصدر: "رويترز"