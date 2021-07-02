تركيا تسجل أعلى رقم صادرات في تاريخها

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش اليوم الجمعة، أن صادرات البلاد زادت 40% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت 105 مليارات دولار، في أعلى رقم صادرات في تاريخ الجمهورية.

وقال موش إن الصادرات التركية في يونيو ارتفعت إلى 19,8 مليار دولار بعدما سجلت زيادة بمعدل 47% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

ووصل حجم التجارة التركية الخارجية إلى 231,1 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى، مسجلا أعلى قيمة على مستوى النصف السنوي.

المصدر: الأناضول