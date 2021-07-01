الكويت.. القبض على شبكة نصب دولية تخترق الحسابات البنكية

تمكن رجال المباحث الجنائية في الكويت من ضبط شبكة نصب دولية تخترق الحسابات البنكية، وتستولي بطريقة فنية ومبتكرة على الحسابات وأرقامها السرية.

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وتبين أن الشبكة تضم 3 مقيمين من الجنسية الهندية ومصريا داخل البلاد، ويعملون لمصلحة هندي يقيم في بلاده ويتزعم الشبكة، ويتولى سحب الرصيد من الحساب البنكي للضحية على عدة مراحل وبمبالغ زهيدة حتى لا ينكشف أمرهم.

وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس" الكويتية إن أفراد الشبكة يقومون بالاتصال وبالتواصل مع هواتف عديدة وعشوائية ويبلغون أصحابها أنهم من قبل إحدى شركات بطاقات الائتمان المختلفة "فيزا– ماستر أميركان" وغيرها، وأنهم سيرسلون له إيميلا لرفع سقف قيمة السحب لتكون خمسة آلاف دينار بدلا من القيمة الحالية.

وأضاف المصدر أنه وبعد أخذ الإيميل من الضحية يرسلون له إيميلا به نموذج مقارب تماما لنماذج شركات الائتمان المشهورة مزودة بما عرفوا عنه من معلومات أثناء اتصالهم به، والمطلوب تعبئة النموذج وإعادة إرساله مرة أخرى.

وأوضح المصدر أنه وبعد قيام العميل بملء البيانات ومنها رقم الحساب والرقم السري يتم إرسال "نجاح العملية"، وبعدها يتم إرسال تلك البيانات لمسؤول شبكة النصب الموجود في بلده، وتتم عملية السحب المتسلسل بمبالغ صغيرة من حسابات الضحايا.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين اعترفوا جميعهم بارتكاب الواقعة، وجرت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، مؤكدا أن المباحث الجنائية تنسق حاليا مع نظيرتها الهندية للعمل على توقيف المتهم الرئيسي في بلده وأخذ الاجراءات القانونية ضده.

المصدر: "القبس"