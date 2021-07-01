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بريطانيا: صفقة الخدمات المالية مع الاتحاد الأوروبي لم تحصل

مال وأعمال

بريطانيا: صفقة الخدمات المالية مع الاتحاد الأوروبي لم تحصل
Reuters
وزير المالية البريطاني ريشي سوناك
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قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن محاولة بلاده للتوصل إلى صفقة خدمات مالية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "لم تحصل".

وأشار سوناك في تصريح إلى أن القطاع لم يكن مشمولا في اتفاقية التجارة الحرة عندما انتهت الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة إلى ترتيب "التكافؤ" مع الكتلة، إلا أن "ذلك لم يحدث".

وأضاف: "الآن، نحن نتحرك إلى الأمام ونواصل التعاون في مسائل التمويل العالمي.. لدينا الآن الحرية في القيام بالأشياء بشكل مختلف وأفضل، ونعتزم استخدامها بشكل كامل".

وقال سوناك إن بريطانيا بحاجة إلى خطة للصناعة "تزيد من ميزتنا التنافسية بينما تعمل لصالح مواطنينا ومجتمعاتنا"، مبينا أن قطاع الخدمات المالية يساهم بمبلغ 76 مليار جنيه إسترليني كضرائب سنوية ويوظف 2.3 مليون شخص.

المصدر:  sky news

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