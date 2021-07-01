ارتفاع أسعار النفط قبيل قرار "أوبك+" بشأن خفض الإمدادات
Reuters Nick Oxford
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ارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية إذ يترقب المستثمرون قرار منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها بالنصف الثاني من 2021.
وربح خام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتا أو ما يعادل 0.2%، إلى 74.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73.69 دولار للبرميل بارتفاع 22 سنتا أو ما يعادل 0.3%.
المصدر: رويترز