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ارتفاع أسعار النفط قبيل قرار "أوبك+" بشأن خفض الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط قبيل قرار
Reuters Nick Oxford
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ارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية إذ يترقب المستثمرون قرار منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها بالنصف الثاني من 2021.

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وربح خام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتا أو ما يعادل 0.2%، إلى 74.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73.69 دولار للبرميل بارتفاع 22 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

المصدر: رويترز 

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