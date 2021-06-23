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النفط يسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

مال وأعمال

النفط يسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق.

وجاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس + بلومبرغ

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