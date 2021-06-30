 
مباشر

"بلومبيرغ": أرامكو تعتزم تعيين مدير مالي جديد

مال وأعمال

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqb2

قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن شركة "أرامكو" السعودية للنفط تعتزم تعيين زياد المرشد في منصب المدير المالي.

وبحسب المصادر سيحل المرشد محل خالد الدباغ الذي ساعد في قيادة الطرح العام الأولي لأرامكو في 2019.

وقالت المصادر إن الدباغ (59 عاما) سينضم إلى مجلس إدارة الشركة وسيحتفظ برئاسة شركة الصناعات الأساسية السعودية التابعة لأرامكو للكيماويات، مبينة أن المرشد الذي يشغل حاليا نائب رئيس أرامكو للوقود وزيوت التشحيم ونائب الرئيس للعمليات الدولية سابقا، سيشغل في البداية منصب المدير المالي بالإنابة.

المصدر: "بلومبيرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا