"مصر للطيران" تعلن زيادة الرحلات الأسبوعية بين القاهرة وإسطنبول إلى 21

أعلنت شركة "مصر للطيران" أنه في ضوء تعزيز شبكة خطوطها الدولية، تمت زيادة الترددات بين القاهرة وإسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميا (بإجمالي 21 رحلة أسبوعيا)، اعتبارا من 2 يوليو 2021.

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وفي بيان لها، قالت "مصر للطيران" إنها ستقوم بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وإسطنبول بطراز "الآيرباص A320 Neo"، وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ16 مقعدا بدرجة رجال الأعمال، و126 مقعدا بالدرجة السياحية، وكذلك فإن الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات، يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية، بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت "Wi-Fi".

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، من المقرر أن تسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص "A220-300" المزود بخدمات الإنترنت "Wi-Fi" وخدمات الـ"Audio/Video Streaming"، حيث يمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.

المصدر: "اليوم السابع"