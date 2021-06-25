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بتكوين تهبط 7.4% وتصل إلى 32094 دولارا

مال وأعمال

بتكوين تهبط 7.4% وتصل إلى 32094 دولارا
Reuters
(صورة أرشيفية)
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انخفضت عملة بتكوين الرقمية 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار اليوم الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

ونزلت بتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 بالمئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل الماضي.

وانخفضت عملة إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

المصدر: "رويترز"

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