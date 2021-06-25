بتكوين تهبط 7.4% وتصل إلى 32094 دولارا

انخفضت عملة بتكوين الرقمية 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار اليوم الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

ونزلت بتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 بالمئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل الماضي.

وانخفضت عملة إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

المصدر: "رويترز"