بسبب كورونا.. عدد الوافدين الأجانب إلى تركيا أقل من رُبع المسجل في 2019

كشفت بيانات أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا بلغ 936 ألفا و282 في شهر مايو الماضي، ما يشكل نسبة ضئيلة من أربعة ملايين زاروا البلاد في 2019 .

وبدأت تركيا في إغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مارس من العام الماضي، إلا أنه وبالمقارنة بين مايو 2021 ومايو 2020، قفز عدد الوافدين الأجانب 3038 بالمئة من 29 ألفا و829 سائحا.

وعلى أساس شهري، صعد عدد الوافدين في مايو، على الرغم من تطبيق إجراءات عزل عام شاملة لمدة 17 يوما لكبح ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19.

وأدت الضربة الموجهة لقطاع السياحة إلى تضرر النمو الاقتصادي وفاقمت ارتفاعا في عجز ميزان المعاملات الجارية. لكن الآفاق تحسنت بفضل انخفاض حاد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى نحو خمسة آلاف، من ذروة تزيد عن 60 ألفا، وكذلك بفضل تسارع عمليات التطعيم.

المصدر: "رويترز"