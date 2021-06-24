روسيا تتطلع لجذب 5 ملايين عامل مهاجر بحلول 2024

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الخميس، بأنه من الضروي جذب نحو 5 ملايين عامل مهاجر بحلول العام 2024 للمشاركة في مشاريع البناء الروسية.

وقال خوسنولين، خلال اجتماع حول الأهداف الوطنية في مجال بناء المساكن وتطوير البنية التحتية للمناطق الروسية: "نحن نرى أنه سنحتاج إلى ما لا يقل عن 5 ملايين من العمال حتى العام 2024".

كذلك دعا المسؤول محافظي المناطق الروسية للعمل على حل قضية اليد العاملة في مشاريع البناء في المناطق الروسية، من خلال تدريب اليد العاملة وإجراءات أخرى.

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت وزارة البناء الروسية، أن مشاريع البناء في روسيا تشهد نقصا بنحو 1.2 مليون عامل، ولحل المشكلة تقوم الوزارة على تطوير آلية لجذب مهاجرين لسد العجز.

كذلك أشار مسؤول في الوزارة إلى أنه من المخطط افتتاح مراكز لتدريب الأفراد وإعادة تدريب العمال المتخصصين في روسيا.

المصدر: إنترفاكس