البرلمان الكويتي يوافق على ميزانية 2021 - 2022
Reuters
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، إن المجلس وافق اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.
وتتوقع الميزانية، التي اقترحتها الحكومة في يناير الماضي، إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2021.
كذلك تتوقع عجزا قدره 12.1 مليار دينار.
ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الكويت، الدولة العضو في منظمة "أوبك".
(الدولار = 0.3007 دينار كويتي)
المصدر: رويترز