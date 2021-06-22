البرلمان الكويتي يوافق على ميزانية 2021 - 2022

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، إن المجلس وافق اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية ‭‭2021-2022‬‬.

وتتوقع الميزانية، التي اقترحتها الحكومة في يناير الماضي، إنفاق ‭‭23.05‬‬ مليار دينار (‭‭76.65‬‬ مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2021.

كذلك تتوقع عجزا قدره ‭‭12.1‬‬ مليار دينار.

ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الكويت، الدولة العضو في منظمة "أوبك".

(الدولار = ‭‭0.3007‬‬ دينار كويتي)

المصدر: رويترز