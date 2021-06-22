توقعات بخفض إنتاج الطاقة إثر احتجاجات على الإصلاح النووي في فرنسا

أفادت وكالة "رويترز"، بأنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الطاقة في فرنسا إثر إضرابات ينفذها عمال القطاع احتجاجا على خطة الإصلاح النووي في فرنسا.

وأظهرت الأرقام أن توليد الطاقة النووية سيخفض بنحو 1.2 غيغاوات بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 614 ميغاوات في محطات الطاقة الكهرومائية.

وبحسب البيانات، فإن هذا الانخفاض يمثل حوالي 3.12 % من الطاقة الإنتاجية المتاحة في البلاد حتى صباح الثلاثاء.

المصدر: رويترز