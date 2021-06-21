عملة "البيتكوين" تواصل النزيف

تواصل عملة "البيتكوين" التراجع، حيث انخفضت اليوم الاثنين، بنحو 5%، في ظل إجراءات تتخذها السلطات الصنيية ضد العملات الرقمية، بما في ذلك إغلاق مناجم التعدين الصينية.

وأظهرت بيانات موقع "كوين ديسك" أن عملة "البيتكوين" هبطت، بحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.61% إلى 32687.69 دولار.

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وفي 15 يونيو الجاري، بلغت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستوى 40323 دولارا، وبعد ذلك انخفضت ليتم تداولها في حدود 32700 دولار، أي أنها تراجعت بنسبة 18%.

وفي وقت سابق دعا البنك المركزي الصيني إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن العملات الرقمية، حيث أجرى المركزي محادثات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية، وحثهم على فحص حسابات العملاء بدقة بحثا عن معاملات العملات المشفرة، وقطع روابط الدفع ذات الصلة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة واسعة تديرها الحكومة الصينية ضد العملات الرقمية، حيث حظرت بكين التعدين في مراكز عملات البيتكوين الرئيسية، مثل سيتشوان وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية.

وطالما حذر خبراء ومؤسسات مالية حول العالم، من التذبذب المرتفع لأسعار العملات الرقمية، لعدم استنادها إلى أدوات تحوط كالذهب أو نقد أجنبي أو مؤسسات مالية كبرى.

المصدر: RT