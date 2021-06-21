الإمارات تعلن عن عدد سكان البلاد ونسبة الذكور إلى الإناث ومتوسط الأعمار

كشفت البيانات الرسمية لمركز الإحصاء في الأمارات أن عدد سكانها بلغ السنة المنقضية 9 ملايين و282 ألفا و410.

وأظهرت الإحصائيات أن نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بلغت 69.7% بما يعادل 6468460 نسمة فيما بلغت نسبة الإناث 30.3% أو ما يساوي 2813950 نسمة.

كما بينت الأرقام السجلية أن العمر المتوقع عند الميلاد يبلغ 79.9 سنة، مما يدل على جودة الرعاية الصحية في الدولة، حيث بلغ العمر المتوقع للإناث 81.4 سنة مقارنة مع الذكور والذي وصل إلى 78.0 سنة.

وبلغ العمر الوسيط للسكان في الدولة 32.8 سنة، مما يعني أن مجتمع دولة الإمارات مجتمعا فتيا، وأن معظم سكان الدولة من الأفراد المساهمين في القوى العاملة ويشكلون جزءا مهما من نمو اقتصاد الدولة.

كما أوضحت الأرقام أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان للسنوات العشر الماضية (2010-2020) ما نسبته 1.2%.

المصدر: الإمارات اليوم