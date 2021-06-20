واردات الصين من النفط السعودي تهوي 21% في مايو

أظهرت بيانات الجمارك الأحد، تراجع واردات الصين من النفط الخام السعودي 21% في مايو، مقارنة بها قبل عام لكن المملكة حافظت على صدارة الموردين للشهر التاسع على التوالي.

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وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن حجم الشحنات من المملكة بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.47 مليون طن في أبريل و9.16 مليون في مايو 2020.

وانخفضت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد للخام، إلى 5.44 مليون طن مقارنة بالشهر السابق وبما يوازي 1.28 مليون برميل يوميا.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن انخفاض الواردات من أكبر مصدرين ينسجم مع التراجع السنوي لإجمالي واردات الصين من الخام نحو 15 % إلى أقل مستوى واردات هذا العام.

وهبطت الواردات من الإمارات 25 % الشهر الماضي من مستوياتها قبل سنة.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك قد يكون مؤشرا على مزيد من تباطؤ الشحنات من إيران عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام وسط محادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وكانت رويترز أوردت أن إيران باعت كميات قياسية من النفط منذ أواخر 2020، خلف ستار مناشئ أخرى مثل الإمارات وعُمان.

ولم تسجل بيانات الجمارك أي واردات من إيران للشهر الخامس على التوالي.

وبلغت الواردات من الولايات المحدة 1.07 مليون طن، أي نحو مثلي مستواها قبل عام.

المصدر: رويترز