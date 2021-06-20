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بعد إحباط كورونا لخططها.. دول غرب إفريقيا تتبنى خارطة لطرح عملة موحدة في ‭2027‬

مال وأعمال

بعد إحباط كورونا لخططها.. دول غرب إفريقيا تتبنى خارطة لطرح عملة موحدة في ‭2027‬
Reuters Jason Lee
صورة تعبيرية لعدة عملات
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أعلنت 15 دولة في غرب إفريقيا، تبنيها لخارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة.

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وفي مؤتمر صحفي بعد قمة لزعماء دول غرب إفريقيا(إيكواس) عقد في غانا، أوضح جان كلود كاسي برو، رئيس "إيكواس" في مؤتمر صحفي أن "رؤساء إيكواس وافقوا على خارطة الطريق الجديدة"، حيث تأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.

وأضاف جان كلود كاسي برو: "بسبب صدمة الجائحة، قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021 ".

وأكمل: "لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022و2026 وسيتم في 2027 إطلاق الإيكو"، في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

المصدر: "رويترز"

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