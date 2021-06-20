"أرامكو" تعلن بيع حصة في إحدى شركاتها مقابل 12.4 مليار دولار

أكدت شركة الطاقة السعودية "أرامكو"، إتمام اتفاقية لبيع حصة ملكية في "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" لـ "إي آي جي"، مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي (نحو 46.5 مليار ريال سعودي).

إقرأ المزيد

وأعلنت "أرامكو" استيفاء جميع شروط إتمام الصفقة، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والموافقات والتصاريح ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف مع "إي آي جي" وشركة مبادلة للاستثمار، يضم شريحة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، وآسيا.

المصدر: "سبق"